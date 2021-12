Microsoft: Cortana ha rischiato di chiamarsi Bingo

Il fatto che Cortana, l'assistente virtuale di casa Microsoft, non abbia mai riscosso gran successo non è assolutamente una novità. Sebbene ad oggi sia presente sui più recenti sistemi operativi dell'azienda di Redmond, che sono praticamente quelli maggiormente diffusi in tutto il mondo, la sua popolarità non può essere paragonata ai concorrenti Alexa, Google Assistant e Siri.

Cortana: Steve Ballmer voleva chiamare l'assistente virtuale Bingo

Probabilmente, però, le cose sarebbero andate pure peggio se Cortana avesse avuto un nome diverso, quello voluto da Steve Ballmer, il CEO dell'azienda che all'epoca del lancio dell'assistente virtuale era in carica, ma che stando per lasciare il posto a Satya Nadella alla fine non ha avuto la meglio.

A raccontare il tutto è stato l'ex product manager Sandeep Paruchuri, in una recente intervista rilasciata a Alice Newton Rex su Big Bets. Nello specifico, viene reso noto che Microsoft stava pensando di chiamare il servizio Alyx, ma traendo ispirazione da Cortana, che è uno dei protagonisti del videogame Halo che di fatto è un assistente virtuale supportato dall'Intelligenza Artificiale, ha poi optato per il nome in questione, dando ascolto ai fan della serie di videogiochi particolarmente entusiasti delle indiscrezioni trapelate.

Nel mentre, però, Steve Ballmer avrebbe voluto riprende il nome del servizio di ricerca Bing, chiamando quindi l'assistente virtuale Bingo. Riportiamo di seguito in forma tradotta alcune delle dichiarazioni di Paruchuri al riguardo.

Ballmer aveva uno scarso gusto per quanto riguarda il prodotto. Voleva che l'intero progetto fosse marchiato Microsoft. E poi il suo regalo d'addio è stato provare a chiamarlo Bingo, ma abbiamo aspettato.

Da notare che recentemente avevano cominciato a circolare delle voci anche riguardo le intenzioni di Microsoft di rinominare Cortana in Microsoft 365 Assistant, ma alla fine non è stata più apportata alcuna modifica.