Microsoft denuncia OpenAI per l'accordo con Amazon?

La collaborazione tra le due aziende sembra agli sgoccioli, come ha lasciato intendere Mustafa Suleyman circa un mese fa. Secondo le fonti del Financial Times potrebbe finire addirittura in tribunale. Microsoft avrebbe pensato ad un’azione legale contro OpenAI perché l’accordo con Amazon violerebbe la clausola di esclusività. AWS è anche il servizio cloud scelto per fornire i modelli GPT al Pentagono.

OpenAI Frontier solo su Microsoft Azure

La collaborazione tra OpenAI e Microsoft è iniziata nel 2019. Finora, l’azienda di Redmond ha investito oltre 13 miliardi di dollari nella startup californiana. Con la trasformazione in società a scopo di lucro è stata “ricompensata” con una quota del 27%. OpenAI può sottoscrivere accordi con altri provider cloud, ma deve rispettare un preciso vincolo contrattuale.

A fine febbraio, Amazon ha annunciato un investimento da 50 miliardi di dollari. AWS diventerà il provider cloud di terze parti esclusivo per OpenAI Frontier, la piattaforma enterprise per sviluppo, distribuzione e gestione degli agenti AI. In quell’occasione, sia Microsoft che OpenAI avevano ribadito che Frontier continuerà ad essere ospitata su Azure.

Secondo il Financial Times, Microsoft starebbe valutando un’azione legale nei confronti di OpenAI. La questione riguarda la possibilità per AWS di offrire Frontier senza violare l’accordo in base al quale l’accesso ai modelli della startup deve avvenire tramite Azure.

Amazon e OpenAI avrebbero aggirato il vincolo contrattuale con lo Stateful Runtime Environment (SRE) che viene eseguito su Amazon Bedrock. L’azienda di Seattle avrebbe anche “istruito” i dipendenti per evitare l’uso di termini sbagliati in riferimento allo SRE. In pratica, ai clienti di AWS non deve essere detto esplicitamente che possono accedere ai modelli di OpenAI tramite Bedrock.

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato:

Siamo fiduciosi che OpenAI comprenda e rispetti l’importanza di adempiere ai propri obblighi legali.

OpenAI ha recentemente sottoscritto un accordo con il Pentagono. L’accesso ai suoi modelli per uso militare verrà offerto tramite AWS. La lunga e fruttuosa collaborazione con Microsoft sembra vicina al capolinea.

