OpenAI riceve 110 miliardi da Amazon, NVIDIA e SoftBank

OpenAI ha annunciato un nuovo round di finanziamenti da 110 miliardi di dollari che porta la valutazione aziendale a circa 730 miliardi di dollari. Gli investitori sono Amazon (50 miliardi), NVIDIA (30 miliardi) e SoftBank (30 miliardi). Come anticipato all’inizio del mese, NVIDIA ha versato meno di un terzo della cifra prevista a fine settembre 2025 (non vincolante).

Dettagli sugli accordi con NVIDIA e Amazon

Nel comunicato stampa ci sono poche righe sull’accordo con NVIDIA. È scritto solo che proseguirà la partnership con l’acquisto di 5 GW di potenza di calcolo ottenuta con i futuri sistemi Vera Rubin: 2 GW per l’addestramento dei modelli AI e 3 GW per l’inferenza. Ovviamente è molto probabile che non ci sarà nessuno scambio di denaro, in quanto i 30 miliardi che dovrebbe versare NVIDIA potrebbero essere equivalenti (o quasi) alla somma che dovrebbe pagare OpenAI per i chip Vera Rubin.

Per la collaborazione con Amazon c’è invece un comunicato congiunto. L’azienda di Seattle verserà i suoi 50 miliardi in due tranche: 15 miliardi subito e 35 miliardi nei prossimi mesi al verificarsi di determinate condizioni. È prevista innanzitutto la creazione di uno Stateful Runtime Environment. I modelli AI di OpenAI saranno disponibili su Amazon Bedrock per i clienti che sviluppano applicazioni e agenti AI.

AWS sarà inoltre il provider di terze parti esclusivo per OpenAI Frontier, la piattaforma enterprise per sviluppo, distribuzione e gestione degli agenti AI. Il precedente accordo da 38 miliardi di dollari verrà invece esteso a 100 miliardi di dollari per 8 anni. OpenAI si impegna ad acquistare 2 GW di potenza di calcolo ottenuta con i chip Trainium di AWS.

L’azienda californiana fornirà infine versioni personalizzate dei suoi modelli AI che Amazon utilizzerà per le applicazioni consumer, incluso Alexa. Verranno quindi sfruttate insieme ai modelli Nova dell’azienda di Seattle. Nel comunicato stampa è scritto che ChatGPT ha oltre 900 milioni di utenti a settimana e che gli abbonati sono oltre 50 milioni.

Chiarimento sull’accordo con Microsoft

Un ultimo comunicato congiunto ha fornito chiarimenti sull’attuale collaborazione tra OpenAI e Microsoft. Entrambe le aziende hanno ribadito che i termini contrattuali rimangono invariati.

In base all’accordo, sia OpenAI che Microsoft possono avviare partnership con terze parti, come fatto dall’azienda di Redmond con Anthropic a fine novembre 2025.