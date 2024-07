Microsoft Designer, ora immagini anche in verticale e orizzontale

Microsoft Designer è un potente strumento di progettazione grafica basato sull‘intelligenza artificiale che permette di creare immagini e grafiche di grande impatto per diverse piattaforme. Questo tool consente di realizzare post professionali per i social media, inviti, cartoline digitali, loghi, banner per siti web e molto altro ancora. Attualmente, tutte le funzionalità di Microsoft Designer sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti.

Le nuove opzioni verticale e orizzontale di Microsoft Designer

Inizialmente, Microsoft Designer consentiva agli utenti di creare immagini solo in formato quadrato (1024 x 1024), il che rappresenta una limitazione per alcune esigenze specifiche. In risposta al feedback degli utenti, Microsoft ha deciso di introdurre il supporto per altri due formati: Ritratto (1024 x 1792) e Paesaggio (1792 x 1024). Queste nuove opzioni verticale e orizzontale rendono Microsoft Designer ancora più versatile, consentendo di creare sfondi per il desktop, immagini per presentazioni PowerPoint e molto altro.

Nuove funzionalità: Frame Image, Collage Creator e Restyle Image

Microsoft ha appena introdotto anche tre nuove funzionalità in Microsoft Designer: Frame Image, Collage Creator e Restyle Image. Frame Image permette di aggiungere una cornice personalizzata e generata dall’AI ad un’immagine. Collage Creator consente invece di unire fino a 10 foto in un unico collage ordinato, con la particolarità che è l’intelligenza artificiale a scegliere il layout e la disposizione ottimale delle immagini, inserendole poi in una cornice personalizzata.

Restyle Image permette di dare libero sfogo alla creatività, reinterpretando le immagini in chiave artistica. Basta caricare una foto e scegliere tra diversi stili generati dall’intelligenza artificiale, come pop art dai colori accesi, illustrazioni flat dal sapore moderno, papercraft che ricordano delicati origami o fantasiose interpretazioni 3D. È possibile anche personalizzare ulteriormente la propria opera, descrivendo le modifiche desiderate.

Le nuove funzioni sono già disponibili nella versione Web di Microsoft Designer in inglese per gli utenti con account Microsoft. Possono essere utilizzate per creare inviti, vision board, mood board e altri progetti creativi in modo semplice e veloce.

Integrazione di Microsoft Designer in altri prodotti e servizi

Oltre ad arricchire Microsoft Designer con nuove funzionalità, Microsoft sta anche integrando il programma nei suoi prodotti e servizi. Ad aprile, è stata annunciata l’integrazione di Designer nell’app Microsoft Foto consentendo agli utenti di modificare le proprie foto in Designer con un solo clic. A maggio, Designer è stato integrato direttamente nelle chat e nei canali di Teams, permettendo agli utenti di creare immagini durante le chat di lavoro.