Su Microsoft Designer sbarca DALL-E 3

Microsoft Designer, l’app web che permette di creare progetti grafici con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si aggiorna con due nuove funzioni. La prima è l’integrazione con DALL-E 3, il modello di OpenAI che genera immagini a partire da descrizioni testuali. Gli utenti possono ora digitare una frase e ottenere una immagine personalizzata da inserire nei loro progetti. La seconda è la possibilità di usare Bing Image Creator, lo strumento di Microsoft che sfrutta anche DALL-E 3, per creare immagini più complesse e dettagliate.

We are excited to announce that we have launched DALL.E 3 in Designer! 🚀 DALL.E 3 is an advanced AI system that generates high-quality, accurate images from your words. It is an improved version of the previous model with enhanced capabilities. Give it a try! pic.twitter.com/22axGG71JD — Microsoft Designer (@MSFT365Designer) November 6, 2023

Microsoft Designer introduce anche la funzione di creare brand kit con poche parole, come spiegato nel post sul sito Microsoft 365 Insider. Come si legge:

“Designer ti aiuta a creare il tuo brand kit in pochi passi. Basta che tu descriva brevemente il tuo progetto, che sia per l’università, per una passione o per un’occasione speciale (come un matrimonio o un compleanno). Designer ti proporrà un brand kit con loghi, colori, font e anche una personalità del brand (come calda e accogliente)“.

Attualmente, la funzione di brand kit ha alcune limitazioni. Funziona solo su Windows e Mac e solo in inglese. Si può salvare solo un brand kit per volta, ma presto sarà possibile salvarne di più. Per usare la funzione, è necessario accedere a Designer con un account Microsoft (@outlook.com, @hotmail.com, ecc.).

Microsoft Designer è ancora in fase di test pubblico e non ha alcun costo. Non è ancora noto quando l’applicazione sarà rilasciata ufficialmente, ma si prevede che alcune delle sue funzioni avanzate saranno accessibili solo con un abbonamento a pagamento.

Cos’è Microsoft Designer e cosa si può fare

Come promemoria, Microsoft Designer è un’applicazione web che permette di creare facilmente progetti grafici di qualità professionale con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Con Microsoft Designer è possibile: