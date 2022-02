Microsoft disabilita le internet macro nelle app Office per proteggere dagli attacchi malware

È un momento difficile per la sicurezza online e anche Microsoft deve, suo malgrado, far fronte a cyber attacchi che colpiscono sempre più infrastrutture in rete. Recentemente il colosso informatico si è visto costretto a bloccare le macro di Visual Basic for Applications (VBA) disattivando l’impostazione finora di default per alcuni suoi prodotti, fra cui Word, Excel e PowerPoint. Nello specifico, la misura si applica a quelle macro VBA scaricate da internet, nel tentativo di proteggere i suoi utenti da attacchi malware. Stando a quanto spiegato dai vertici di Microsoft, infatti, i malintenzionati inviano macro infette agli utenti che – ignari – le scaricavano, aprendo di fatto le porte agli hacker. Le conseguenze sono, chiaramente, la violazione di tutti i dati personali e sensibili. Per proteggere l’utenza, da ora le app Office visualizzeranno un avviso di rischio qualora vengano scaricate da internet file contenenti macro da fonti non affidabili. La misura attivata da Microsoft è esemplare, tuttavia è sempre meglio provvedere per sé alla propria sicurezza. Come? Ad esempio utilizzando un buon antivirus che, unito ad un certo livello di attenzione, può davvero fare la differenza. Un ottimo servizio è quello offerto da Panda Dome, ora in promozione a metà prezzo.

Panda Dome: caratteristiche

Se sei alla ricerca di un ottimo antivirus, c’è Panda Dome: il software può vantare un tasso di rilevamento pari al 100% nel Real-World Protection Test. In poche parole: è uno degli antivirus più sicuri ed efficaci del settore. Pochi fronzoli, tante funzioni intuitive ed interessanti, che cambiano a seconda del piano selezionato. Panda Dome Essential 2022, ad esempio, è il più economico ma quello con meno funzionalità. A 17,49 euro / anno (in sconto quindi del 50%) otterrai:

Antivirus e firewall per Windows

Protezione in tempo reale per MAC e Android

VPN Free (150 MB/giorno). Esplorazione internet protetta e privata

Protezione Wi-Fi da hacker

Scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni

Panda Dome offre uno sconto del 50% anche per tutti gli altri piani della sua linea antivirus. Advanced è in offerta a 23,49 euro, mentre il Complete a 35,49 euro. Ultimo il piano Premium, il più completo, a 59,49 euro / anno. Alle funzionalità base di Essential, si aggiungono anche interessanti utilità che giustificano il prezzo leggermente più elevato. Ecco tutto ciò che offre in più:

Controllo genitori per Windows: monitora e limita l’uso del dispositivo da parte dei minori

Generatore di password univoche e rigide

Cleanup: rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC

VPN Premium: navigazione Internet senza limiti, sicura e privata

Gestione aggiornamenti

Supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno

Che tu scelga la protezione Essential o quella Premium, Panda Dome ha tutto ciò che ti serve per proteggere te, i tuoi dispositivi e i tuoi dati sensibili dall’attacco di hacker e malintenzionati. Il software supporta tutti i sistemi operativi più comuni: Windows 10, 8/8.1, 7, Vista e XP (SP3 o versioni successive), Android 4 (o successive) e macOS, 10,10 o successive. Inoltre, potrai provare qualsiasi piano gratuitamente per un mese e capire, così, se fa per te. Approfitta della promozione prima che scada: Panda Dome è in offerta al 50% di sconto per tutti i suoi piani di abbonamento annuale.