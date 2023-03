Microsoft: DuckDuckGo non può usare i dati di Bing

DuckDuckGo non può utilizzare i dati indicizzati da Bing per il suo tool DuckAssist, annunciato all’inizio del mese. Microsoft ha comunicato che l’attuale accordo contrattuale non prevede l’uso di Bing per “alimentare” i chatbot di terze parti. L’azienda della Pennsylvania rischia di perdere l’accesso ai dati per il suo motore di ricerca.

Microsoft blocca DuckAssist e altri tool IA?

Microsoft offre a DuckDuckGo la licenza per l’uso del “search index” di Bing, come avviene per Yahoo. DuckAssist sfrutta i modelli IA di OpenAI e Anthropic per mostrare un riassunto della risposta trovata su Wikipedia. Per effettuare la scansione del web viene però usata la tecnologia di Bing. Simili funzionalità sono disponibili con YouChat di You.com e NeevaAI di Neeva, i cui motori di ricerca sono basati su Bing.

Microsoft ha informato almeno due clienti che l’uso del search index di Bing non rispetta i termini del contratto, quindi potrebbe bloccare completamente l’accesso alla sua tecnologia. DuckDuckGo dovrebbe quindi trovare un’alternativa per il suo motore di ricerca, ma attualmente solo Microsoft e Google indicizzano l’intero web.

L’azienda di Redmond ha rilasciato il seguente comunicato:

Siamo in contatto con i partner per far rispettare i termini contrattuali su tutta la linea. Continueremo a lavorare direttamente con loro e forniremo tutte le informazioni necessarie per trovare un percorso da seguire.

L’unica soluzione sembra quella di ridiscutere i termini del contratto. In caso contrario, DuckDuckGo non potrà più offrire il tool DuckAssist.