Microsoft Edge 102 impedisce la stampa dei PDF

Microsoft ha rilasciato la versione 102.0.1245.30 di Edge il 31 maggio. Non ci sono nuove funzionalità, ma solo fix per tre vulnerabilità e quattro nuove policy. Alcuni utenti hanno segnalato però che, in seguito all’installazione dell’aggiornamento, non possono più stampare i documenti PDF. Al momento l’unica soluzione è ritornare alla versione 101.

Il problema esiste sia su Windows 10 che Windows 11, ma sembra limitato alle versioni localizzate in inglese, tedesco e francese. Quando si cerca di stampare un documento PDF viene mostrato un messaggio di errore. Come segnala un utente su Twitter, l’assistenza di Microsoft ha confermato il bug che è stato introdotto da un fix per una vulnerabilità relativa ai PDF. Quest’ultima era presente nel codice di Chromium usato dall’azienda di Redmond per il suo browser.

Got a call from Microsoft support and they confirmed they know about this issue and the GPO setting is the "fix" for now and they are working on further mitigation and/or a patch. This IS related to the PDF security fixes put in place on this build…

— FuriouslyAdrift©️ (@AdriftFuriously) June 2, 2022