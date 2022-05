Microsoft Edge trasforma ogni sito in app

Microsoft ha svelato un’interessante funzionalità del suo browser. Edge permette di “installare” i siti web come applicazioni Windows e quindi di sfruttare tutte le funzionalità correlate. Questa possibilità non è disponibile solo per la cosiddette PWA (Progressive Web App), ma per tutti i siti web. Un post sul blog ufficiale illustra i dettagli relativi alla gestione di app e siti.

Edge trasforma i siti in app Windows

Se un sito web è installabile, Microsoft Edge visualizza un pulsante specifico nella barra degli indirizzi. Se il sito non è installabile, ovvero non offre la PWA, l’utente può ugualmente effettuare l’installazione cliccando sui tre puntini in alto a destra e quindi su App. Nel menu è presente la voce “Installa il sito come un’app“. Dopo aver scelto il nome e cliccato su Installa, Edge aprirà una nuova finestra senza schede e barra degli indirizzi che mostra il sito.

È possibile scegliere se aggiungere l’app alla barra della applicazioni e al menu Start, creare un collegamento sul desktop e impostare l’avvio automatico all’accesso del dispositivo. Le stesse opzioni sono visibili anche nella pagina edge://apps . Microsoft ha annunciato tre novità. La prima è App hub, un menu che viene mostrato cliccando sulla voce App nelle impostazioni del browser (è possibile anche aggiungere l’icona corrispondente alla barra degli strumenti).

Nell’hub sono elencate tutte le app installate. L’utente può avviarle con un clic e accedere alle rispettive pagine, dove si trovano tutte le impostazioni avanzate. Cliccando su Dettagli vengono mostrate più informazioni, come autorizzazioni e cookie. È inoltre presente il pulsante per la disinstallazione.

L’ultima novità è al momento disponibile solo in Edge 102 Beta. Se l’utente effettua l’accesso con un account Microsoft può sfruttare la sincronizzazione delle app su tutti i dispositivi. L’app viene automaticamente aggiunta all’hub, ma deve essere installata manualmente.