Microsoft Edge: linguaggio naturale per la cronologia

Microsoft si appresta a rilasciare la versione 102 di Edge in variante Stable e sotto forma di Beta, ma nel frattempo è stata pure rilasciata la versione 103 del browser per il canale Dev, pronta per i primi test di verifica e comprensiva di una nuova e interessante funzionalità grazie alla quale fare fare ricerche all’interno della cronologia diventa decisamente più semplice.

Microsoft Edge Dev 103.0.1253.0: linguaggio naturale per cercare nella cronologia

Più precisamente, Edge Dev in versione 103.0.1253.0, che è un aggiornamento relativamente minore del browser di casa Microsoft, introduce la possibilità di effettuare ricerche con linguaggio naturale tra la cronologia. Per fare un esempio pratico, in questo modo, è possibile accedere alla sezione relativa alla cronologia di Edge e digitare qualcosa del tipo “YouTube della scorsa settimana” per recuperare i contenuti visti su YouTube la settimana precedente, appunto.

Tra le altre novità che la relase del browser in questione porta in dote è il caso di menzione l’introduzione della possibilità di aggiungere un pin ai siti Internet installati come app alla barra delle applicazioni agendo direttamente dai loro menu e l’implementazione di un nuovo criterio di gestione per impostare la modalità che controlla se il livello di zoom del browser tiene conto della scala di visualizzazione corrente come Internet Explorer.

Non mancano poi tutta una serie di miglioramenti in fatto di affidabilità, al fine di risolvere eventuali crash di avvio, arresti anomali ecc., e di correzioni di problemi noti, come quelli relativi alle difficoltà nel visualizzare i filmati su YouTube dopo aver impostato l’uso di un’estensione per il blocco degli annunci pubblicitari.