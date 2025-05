Microsoft Edge 136: ricerca AI con Copilot

Microsoft ha rilasciato Edge 136.0.3240.92 il 23 maggio. Nelle note di rilascio è scritto che gli utenti potranno usare Copilot nella pagina Nuova scheda a partire dalla fine di maggio. Al momento non è ancora disponibile (il rollout sarà graduale), ma la funzionalità può essere attivata ugualmente (non ancora in Italia).

Ricerca AI con Copilot

Microsoft scrive che gli utenti vedranno i prompt di Copilot nel box di ricerca della scheda Nuova pagina. Verrà inoltre mostrata l’icona di Copilot nel box di ricerca. Sarà sufficiente un clic per inviare la query a Copilot. Come detto, il rollout è graduale, quindi non è noto quando sarà disponibile in Italia.

In alcuni paesi, la funzionalità può essere attivata tramite gli esperimenti di Edge. Nella pagina edge://flags c’è la voce Edge Copilot Mode. Se disponibile, al riavvio verrà aggiunta l’opzione Copilot Mode nelle impostazioni. Nella relativa pagina ci sono tre opzioni: Copilot-inspired New Tab Page, Context clues e Built-in Copilot Search.

Copilot-inspired New Tab Page permette di inviare le query di ricerca a Copilot. Context clues sfrutta cronologia, impostazioni e pagina web attuale per migliorare i risultati. Su quest’ultima ci sono pochi dettagli, ma i dati non dovrebbero essere utilizzati per l’addestramento dei modelli AI.

Infine, Built-in Copilot Search effettua il redirect della query alla scheda Copilot Search su Bing. Nei prossimi giorni, la ricerca AI con Copilot sarà accessibile a tutti.