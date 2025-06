Microsoft Edge 138: AI nella cronologia e nuovo centro media

Microsoft ha appena rilasciato Edge 138 in versione beta, e questa volta le novità sembrano pensate davvero per chi usa il browser tutti i giorni. Due funzioni in particolare sono degne di nota: un centro di controllo unificato per gestire audio e video da tutte le schede aperte, e una cronologia che finalmente capisce cosa si sta cercando (con lo zampino dell’AI), anche quando non si ricordano le parole esatte.

Non si può dire che Microsoft Edge non si stia impegnando per diventare una valida alternativa a Chrome di Google!

Microsoft Edge, arriva l’AI nella cronologia e il controllo dei media unificato

Il nuovo centro di controllo dei media mette ordine nel caos delle millemila schede aperte con contenuti audio e video. Si riconosce dall’icona a forma di nota sulla barra degli strumenti, e fa esattamente quello che promette: raccoglie tutti i contenuti multimediali in un posto solo. Dall’hub ora si può avviare la modalità picture-in-picture, il casting verso altri dispositivi e il controllo diretto della riproduzione.

Quante volte sarà capitato di cercare disperatamente un sito visitato la settimana scorsa, ricordando solo vagamente di cosa parlava? La nuova ricerca AI nella cronologia di Edge risolve proprio questo problema. Non servirà più ricordare il nome esatto di un sito o una parola specifica dal titolo della pagina, basteranno sinonimi, frasi e persino parole scritte male.

L’intelligenza artificiale lavora direttamente sul computer usando i dati della cronologia locale, quindi Microsoft non riceve nessuna informazione su quello che si cerca. La funzione sta arrivando piano piano a tutti gli utenti della beta. Inoltre, Edge 138 introduce anche un menu Impostazioni dinamico che reagisce alle prestazioni del browser. Quando il sistema rileva rallentamenti, infatti, apparirà automaticamente una notifica con suggerimenti per migliorare le performance.

Le altre migliorie in arrivo

Tra le novità meno appariscenti ma comunque utili:

Edge può ora usare automaticamente il profilo di lavoro principale quando si aprono link esterni, invece dell’ultimo profilo utilizzato. Una piccola modifica che può evitare confusioni per chi gestisce più account.

L’autofill riceve un nuovo interruttore che permette di autorizzare Edge a raccogliere le etichette dei campi dei moduli web per migliorare l’accuratezza dei suggerimenti. Microsoft specifica che vengono raccolte solo le etichette dei campi, non i dati inseriti dagli utenti.

Gli utenti aziendali possono ora visualizzare le etichette di sensibilità nei PDF protetti da MIP, mentre Microsoft 365 Copilot Chat Summarization diventa disponibile nel menu contestuale per alcuni utenti.

La versione stabile di Edge 138 arriverà nella settimana del 26 giugno 2025, ma gli utenti più curiosi possono già scaricare la beta dal sito Edge Insider.