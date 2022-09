Microsoft Edge: barra laterale per il multitasking

Microsoft ha annunciato l’introduzione di una nuova barra laterale in Edge che permette di velocizzare determinate operazioni, migliorando l’esperienza di multitasking. In realtà la sidebar era già disponibile dal 19 agosto con la versione 104.0.1293.63, ma non è ancora accessibile a tutti. L’azienda di Redmond ha pubblicato un post per illustrare le funzionalità contemporaneamente alla distribuzione di Edge 105.

Nuova sidebar in Microsoft Edge

La nuova barra laterale viene mostrata automaticamente lungo il lato destro. Eventualmente è possibile attivarla tramite la voce corrispondente nelle impostazioni del browser (i tre puntini in alto a destra). Il rollout avverrà in maniera graduale. Al momento è disponibile solo per gli utenti di lingua inglese. Nella sidebar ci sono sei icone per altrettante funzionalità: Search, Discover, Tools, Games, Office e Outlook.

Search consente di effettuare una ricerca con Bing. Discover è la funzionalità più smart. Quando l’utente visita una pagina web, nella colonna laterale vengono mostrate utili informazioni contestuali. Ad esempio, visitando un sito di ricette viene visualizzato l’elenco degli ingredienti.

Tools permette invece di accedere ad alcuni strumenti utili, come convertitore di unità, test di velocità della connessione, dizionario e calcolatrice. Games consente di trovare giochi gratuiti sul web. Le ultime due funzionalità richiedono il login all’account Microsoft. Con Office è possibile accedere ai file recenti delle applicazioni (Word, Excel, PowerPoint) che verranno aperti in una nuova scheda. Infine, Outlook consente di accedere alla casella di posta e al calendario. L’utente può leggere e scrivere le email direttamente nella colonna laterale.

È possibile scegliere quali icone/funzionalità mostrare nella barra laterale, cliccando il pulsante +. Non è noto quando arriverà in Italia.