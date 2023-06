Microsoft Edge, la Dark Mode diventa ancora più scura

Microsoft Edge si prepara a migliorarsi ancora fornendo un’esperienza d’uso perfettamente personalizzata sulla base delle esigenze degli utenti. A inizio giugno il browser ha ricevuto i controlli rapidi con il mouse in seguito al rilascio dell’aggiornamento a Edge 114, una relativa novità che sarà sicuramente di gradimento per tutti coloro che erano abituati alle “mouse gestures” sin dalla iterazione originale dell’app firmata Microsoft.

L’ultima novità che, a quanto pare, arriverà su Microsoft Edge nel corso delle prossime settimane riguarda la Dark Mode, pronta a diventare più scura ancora. Ecco come appare all’interno del canale di anteprima Canary.

Microsoft Edge riceve una modalità Scura ancora più Dark

A individuare questa novità è stato il leakster Leopeva64 su Twitter, da cui abbiamo ripreso l’immagine sottostante. In quest’ultima si vede il confronto tra la build Beta, ovvero quella con la Modalità Oscura tradizionale oggi disponibile su Microsoft Edge, e la build Canary in anteprima, dove è evidente l’attivazione di uno sfondo completamente nero per la barra superiore delle tabelle, degli strumenti e dei preferiti, oltre che delle barre laterali per schede verticali e altre funzionalità.

Molto probabilmente questi test sono stati avviati per controllare l’efficacia di una soluzione simile nel browser. La modalità Oscura, divenuta popolare su Microsoft Edge e su altre soluzioni rivali, viene infatti utilizzata da un numero sempre più elevato di utenti, tentati dall’estetica più rilassante ed elegante rispetto alla classica versione bianca o alla selezione di temi personalizzati.

Forse Microsoft proporrà entrambe le opzioni al momento della distribuzione stabile, permettendo agli utenti di scegliere tra l’opzione più scura e quella tradizionale che tutti conoscono a oggi. Si tratta, però, di una decisione che verrà resa nota solo al momento del rilascio definitivo.