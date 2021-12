Microsoft Edge, in arrivo un pannello con i giochi

Il fatto che Microsoft cerchi di rendere quanto più appetibile e funzionale possibile Edge non è assolutamente una novità. Infatti, se da un lato è pur vero che il modus operandi dell'azienda di Redmond che cerca di far prevalere il suo browser su Windows non è visto di buon occhio da tutti, dall'altro c'è pure da dire che il gruppo è sempre pronto ad introdurre nuove feature in Edge al fine di soddisfare ogni eventuale caso d'uso, intrattenimento compreso.

Edge Canry ha un pannello con i giochi di MSN Games

A dimostrazione della cosa, Microsoft ha ben pensato di aggiungere sul suo navigatore un pannello dedicato ai giochi, tramite cui gli internauti possono dilettarsi con scacchi, solitario, puzzle vari ecc. mentre sono intenti a solcare i “meandri” del Web. A segnalare la novità è stato un utente su Reddit che l'ha scovata nella versione Canary del browser.

Ad ogni modo, per poter abilitare il pannello in questione è sufficiente intervenire sul pulsante che consente di modificare l'aspetto del browser, tramite cui è appunto possibile aggiungere il toggle dedicato ai giochi sulla omnibar, direttamente accanto alla barra degli indirizzi. Basta quindi un semplice clic su di esso per far comparire un pannello laterale nella finestra di Edge con all'interno un ricco elenco di giochi suddivisi per categorie, tra cui arcade, sport, puzzle, carte, casual ecc., la maggior parte dei quali ereditati da MSN Games.

Da notare che trattandosi di una funzione disponibile su Edge Canary questa non è ancora ufficiale e fruibile da tutti, ma se effettivamente apprezzata e reputata interessante da Microsoft potrebbe essere introdotta con i prossimi aggiornamenti della versione stabile del browser.