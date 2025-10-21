Microsoft Edge, il lettore di PDF diventa più veloce e reattivo

Aprire un PDF su Edge sta per diventare meno frustrante di quanto sia adesso. Microsoft ha annunciato che sta migrando il lettore PDF del browser a WebUI2. Finalmente i PDF si apriranno più rapidamente.

Contratti, manuali, fatture, documenti. I PDF sono ovunque, e il lettore del browser è il modo più veloce per leggerli senza dover aprire programmi separati che richiedono aggiornamenti perpetui o di passare alla versione Pro ogni volta che si avviano.

Il lettore PFD di Edge diventa più scattante

Un paio di giorni fa Microsoft ha sottolineato che è il nuovo bersaglio preferito degli hacker e che dobbiamo proteggerlo. E in effetti, il browser è diventato davvero il luogo di lavoro universale dove convergono servizi cloud, intelligenza artificiale e Software-as-a-Service. È il punto focale della tua vita digitale professionale, il posto dove si passano ore a fare cose che un tempo richiedevano programmi installati localmente.

Ecco perché è essenziale che i browser stiano al passo con le richieste dei loro utenti. E una di queste richieste, molto semplice e molto ragionevole, era proprio un lettore PDF più agile e scattante.

Nella Roadmap Microsoft 365, il gigante di Redmond ha dichiarato che sta migrando il lettore PDF di Edge a WebUI2. Questo framework dovrebbe garantire prestazioni e reattività migliori durante la visualizzazione dei documenti. Consentirà anche alcuni aggiornamenti visivi che miglioreranno l’usabilità complessiva.

I dettagli di questi cambiamenti estetici sono attualmente sconosciuti, ma dovrebbero allineare il design del lettore PDF con altri elementi del browser. Microsoft ha assicurato che arriveranno solo miglioramenti di prestazioni, stile e interazione; nessun flusso di lavoro esistente sarà influenzato.

Disponibilità a maggio 2026

La tabella di marcia indica che il lancio inizierà a maggio 2026, ma è bene tenere presente che le date su questa roadmap sono provvisorie e soggette a modifiche. Esiste anche la possibilità che un elemento elencato non venga mai rilasciato pubblicamente, anche se le probabilità sono scarse per questo specifico aggiornamento.

Negli ultimi mesi Microsoft ha migrato diverse parti di Edge a WebUI2. È una strategia graduale, invece di rifare tutto il browser in una volta sola, migrano componenti uno alla volta, testano, sistemano, e poi passano al successivo. Il lettore PDF è solo il prossimo della lista.

Dovremo aspettare per vedere quali saranno i miglioramenti effettivi delle prestazioni, anche perché Microsoft non ha fornito numeri specifici. Possiamo aspettarci che i PDF si aprano più rapidamente, che lo scrolling sia più fluido, e che in generale l’esperienza sia meno tediosa.