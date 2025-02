Microsoft Edge: in arrivo le notifiche di chiamata in entrata

Microsoft vuole estendere le funzionalità del browser Edge per supportare le notifiche di chiamata in arrivo. L’azienda ha annunciato una proposta per consentire alle web app di inviare notifiche di chiamata attraverso le Notifications API.

Microsoft propone le notifiche di chiamata su Edge

L’idea è di permettere agli sviluppatori di personalizzare i pulsanti delle notifiche di chiamata. Si potrebbero avere opzioni come “Chiudi” per ignorare la notifica, “Audio” per rispondere in modalità audio o “Video” per passare a una videochiamata. Attualmente, le Notifications API non consentono di assegnare una priorità elevata a una notifica, associare una suoneria o personalizzare i pulsanti. La proposta di Microsoft mira a colmare queste lacune.

Microsoft suggerisce di utilizzare una proprietà “scenario” nelle opzioni delle Notifications API. Gli sviluppatori di app VoIP potranno specificare se una notifica riguarda una chiamata in arrivo, impostando il valore “incoming-call”. In questo modo, la notifica avrà automaticamente una priorità più alta.

L’obiettivo è offrire un’esperienza simile a quella delle app native su Android e iOS, che mostrano le informazioni del chiamante in modo prominente e forniscono azioni rapide per rispondere o rifiutare la chiamata.

Provare la funzione e fornire feedback

Microsoft ha considerato anche i potenziali abusi di questa funzione. Per evitare che le web app utilizzino suonerie in modo improprio, la soluzione più semplice è disabilitare le notifiche per quella specifica applicazione. Inoltre, le suonerie saranno disponibili solo nella versione Progressive Web App (PWA) di un sito web.

Microsoft invita gli sviluppatori a provare la funzione in Edge e a fornire il suo feedback. Si può fare aprendo una nuova issue nel repository GitHub dedicato. Per testare le notifiche di chiamata, si deve avviare Edge da riga di comando con un flag specifico, installare una web app di esempio e concedere le autorizzazioni necessarie. Seguendo pochi semplici passaggi, si potrà vedere in azione questa nuova funzionalità.