Microsoft Edge: novità per Copilot e tool IA

Insieme all’aggiornamento KB5034848 (Moment 5) di Windows 11, Microsoft ha pubblicato un post sul blog ufficiale per illustrare le ultime novità di Edge. L’azienda di Redmond ha descritto in particolare alcune funzionalità di Copilot, tra cui quella che permette di generare un riepilogo dei video.

Highlights dei video e altre novità

Copilot in Edge può rispondere a domande generiche o fornire informazioni sul contenuto mostrato nella pagina web aperta. Una delle funzionalità più recenti è quella che consente di generare gli highlights dei video. Al momento sono supportati solo YouTube e Vimeo. Inoltre i video devono avere una trascrizione e deve essere attivata l’opzione “Consenti a Microsoft di accedere al contenuto della pagina” in Impostazioni > Barra laterale > Copilot .

L’assistente può creare un riassunto con time stamp in modo da saltare direttamente al punto desiderato. È sufficiente inserire un prompt del tipo “Genera il riepilogo del video” oppure “Di cosa si parla in questo video?” per ottenere un elenco con i punti salienti.

Copilot supporta inoltre gli screenshot. Usando il tool incluso in Edge è possibile catturare l’immagine di un prodotto e successivamente chiedere informazioni all’assistente.

Microsoft ha illustrato anche funzionalità già disponibili da alcuni mesi. Una di esse è quella che consente di raggruppare automaticamente le schede in base al contenuto, sfruttando l’intelligenza artificiale. Copilot può essere utilizzato anche come assistente per lo shopping (riassunto delle recensioni, confronti tra prodotti, guide di acquisto e altro).

L’IA viene infine sfruttata da Read aloud (Leggi ad alta voce). Anche se sviluppata principalmente per gli utenti con problemi di udito, la funzionalità è molto utile per ascoltare il contenuto quando si è lontani dallo schermo.