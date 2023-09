Microsoft Edge: nuovo tool per gli screenshot

Microsoft ha recentemente svelato diverse funzionalità IA che saranno disponibili in Edge. Altre novità sono attualmente in test, tra cui Screenshot, che potrebbe sostituire Web Capture (Acquisisci schermata web in italiano). Tutti gli utenti possono utilizzarla nell’ultima versione stabile del browser.

Microsoft potenzia la cattura degli screenshot

Web Capture è disponibile in Edge da quasi due anni. Permette di catturare uno screenshot dell’intera pagina o di un’area selezionata. L’opzione Web Select (Selezione web) che consente di copiare il contenuto mantenendo la formattazione verrà presto eliminata (al momento è ancora presente).

Gli utenti che hanno installato l’ultima versione di Edge possono però sfruttare la nuova funzionalità Screenshot. Deve essere attivata nella pagina degli esperimenti all’indirizzo edge://flags . Al riavvio del browser verrà aggiunta la voce Screenshot nel menu con la scorciatoia CTRL+MAIUSC+S precedentemente assegnata a Web Capture (ma può essere cambiata nelle impostazioni).

Il nuovo tool permette di modificare lo screenshot prima di copiarlo, salvarlo o condividerlo. In basso a destra ci sono i pulsanti per aggiungere cerchi, quadrati e frecce, disegnare a mano libera, inserire un testo e applicare l’effetto mosaico.

Gli utenti possono anche aggiungere il pulsante di Screenshot alla barra degli strumenti per un accesso più rapido. Non è noto se e quando verrà attivata da Microsoft.