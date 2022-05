Microsoft Entra: soluzioni per la cybersecurity

Quali traguardi si potrebbero raggiungere, se potessimo fidarci di ogni singola esperienza e interazione digitale? Con questa domanda si apre il blogpost che annuncia il debutto di Microsoft Entra. È la nuova famiglia di soluzioni dedicate alla cybersecurity messa a punto dal gruppo di Redmond, un set che include tutte le funzionalità di verifica e digestione dell’identità.

Cybersecurity: Microsoft presenta Entra

Fanno parte di Entra il servizio di autenticazione basato su Azure Active Directory e due nuove categorie di prodotti: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) e Decentralized Identity. Entrambe sono state realizzate partendo dalla consapevolezza che il furto di credenziali è l’obiettivo primario dei cybercriminali.

Le imprese devono poter garantire la sicurezza di ogni cliente, partner e dipendente. Un requisito ancora più importante quando sistemi, piattaforme, applicazioni e dispositivi si trovano al di fuori dall’ecosistema aziendale, scenario piuttosto comune nell’epoca dello smart working.

È con questa finalità che Microsoft ha lavorato per rinforzare le soluzioni di verifica e protezione dell’identità. Ne è nato un modello flessibile, agile e trusted per ognuna delle parti in gioco. Di seguito le funzionalità più importanti tra quelle integrate:

protezione dell’accesso verso qualsiasi applicazione o risorsa per qualsiasi utente;

protezione e verifica dell’identità in ambienti ibridi e multicloud;

verifica e gestione delle autorizzazioni in ambienti multicloud;

semplificazione dell’esperienza utente con la possibilità di definire regole di accesso intelligenti in tempo reale.

Microsoft Entra: soluzioni e funzionalità

Ecco l’elenco di ciò che comprendono le soluzioni di Microsoft Entra.

Azure Active Directory , come servizio di autenticazione, ne farà parte con tutte le sue funzionalità, tra cui Conditional Access e l’autenticazione senza password.

, come servizio di autenticazione, ne farà parte con tutte le sue funzionalità, tra cui Conditional Access e l’autenticazione senza password. Azure AD External Identities continuerà a essere la soluzione di identità per clienti e partner.

continuerà a essere la soluzione di identità per clienti e partner. Entra Permissions Management è la soluzione che fornisce visibilità completa delle autorizzazioni per tutte le identità, sia a livello utente che applicativo, in ambienti multicloud. Permissions Management aiuta a rilevare, quantificare e monitorare le autorizzazioni inutilizzate ed eccessive e riduce il rischio di violazione dei dati applicando il principio del minimo privilegio in ambianti basati su Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud Platform. Permissions Management sarà un’offerta standalone disponibile in tutto il mondo a partire da luglio e sarà integrata nella dashboard di Defender for Cloud.

è la soluzione che fornisce visibilità completa delle autorizzazioni per tutte le identità, sia a livello utente che applicativo, in ambienti multicloud. Permissions Management aiuta a rilevare, quantificare e monitorare le autorizzazioni inutilizzate ed eccessive e riduce il rischio di violazione dei dati applicando il principio del minimo privilegio in ambianti basati su Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud Platform. Permissions Management sarà un’offerta standalone disponibile in tutto il mondo a partire da luglio e sarà integrata nella dashboard di Defender for Cloud. Entra Verified ID implementa gli standard che rendono possibile un’identità mobile e autonoma. Verified ID rappresenta l’impegno di Microsoft per un futuro basato sul concetto di identità decentralizzata, aperta, affidabile, interoperabile e basata su standard per individui e organizzazioni, consentendo a tutti gli attori di decidere quali informazioni condividere, quando condividerle, con chi condividerle e, quando necessario, revocarle. Microsoft Entra Verified ID sarà disponibile all’inizio di agosto.

implementa gli standard che rendono possibile un’identità mobile e autonoma. Verified ID rappresenta l’impegno di Microsoft per un futuro basato sul concetto di identità decentralizzata, aperta, affidabile, interoperabile e basata su standard per individui e organizzazioni, consentendo a tutti gli attori di decidere quali informazioni condividere, quando condividerle, con chi condividerle e, quando necessario, revocarle. Microsoft Entra Verified ID sarà disponibile all’inizio di agosto. Identity Governance è pensato per ottimizzare i processi di governance dell’identità per dipendenti e partner. Identity Governance punta a semplificare i processi di onboarding e offboarding degli utenti, automatizzando l’assegnazione e la gestione dei diritti di accesso, nonché il monitoraggio e la tracciabilità degli accessi, man mano che gli attributi degli utenti cambiano. Queste funzionalità saranno disponibili in anteprima pubblica a luglio.

Tutti i dettagli sono consultabili nella sezione dedicata sul sito ufficiale.

