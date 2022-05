Excel: Microsoft rimuoverà queste tre feature

Nel percorso di evoluzione di Excel, tre feature saranno eliminate. A renderlo noto è direttamente il gruppo di Redmond, fornendo una spiegazione del perché ha scelto di togliere di mezzo ognuna delle caratteristiche. La scomparsa non sarà ad ogni modo immediata: è fissata per il giugno 2023.

Le tre feature che Microsoft eliminerà da Excel

La prima risponde al nome di Money. Annunciata nel marzo 2020 e disponibile esclusivamente negli Stati Uniti dal mese di giugno, è stata pensata per semplificare la gestione delle finanze personali. Questa la dichiarazione della software house.

Abbiamo imparato molto da Money in Excel e apprezziamo le molte esigenze delle persone per le proprie famiglie e i propri soldi. Crediamo che ci siano altre aree in cui possiamo fare la differenza, e ci concentreremo su quelle in futuro.

Toccherà poi ai tipi di dati Wolfram, la cui integrazione è avvenuta negli anni scorsi.

Come parte del nostro percorso verso l’innovazione e la modernizzazione in Excel, abbiamo avviato una partnership unica con Wolfram per espandere il nostro set di tipi di dati collegati disponibili e creare modelli premium utilizzando la loro ampia gamma di conoscenze preesistenti. Stiamo semplicemente scegliendo di non rinnovare questa partnership per questa particolare gamma di dati. Ci concentreremo invece su altre innovazioni, ad esempio l’uso dei tipi di dati per connettersi ai dati personali e i modi in cui glisviluppatori possono organizzare i tipi di dati connessi al proprio servizio.

Infine, la scure di Microsoft si abbatterà sulle offerte per i partner.

Ci impegniamo a offrire ai nostri abbonati un valore coerente. Imparando da questo programma e dai nostri partner, siamo alla ricerca di nuovi modi per offrire questo valore. Crediamo che ci siano altre aree in cui possiamo farlo, e ci concentreremo su quelle in futuro.

