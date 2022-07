Microsoft: evento Ignite in presenza a ottobre

Microsoft ha da poco annunciato che durante l’autunno dell’anno corrente terrà un nuovo evento tecnologico in occasione del quale presenterà varie novità sul fronte software. Si tratta dell’evento denominato Ignite, si svolgerà a Seattle presso il Seattle Convention Center tra il 12 al 14 ottobre e a fare particolare scalpore è il fatto che sarà il primo ad essere in presenza, in condizioni normali, dopo l’avvento del Covid-19.

Microsoft: evento Ignite in presenza dal 12 al 14 ottobre

Le registrazioni all’evento saranno aperte a partire dalla fine del mese di agosto, cosa che il colosso di Redmond raccomanda caldamente di fare non appena sarà possibile, in quanto lo spazio a disposizione sarà limitato. Non mancherà, ovviamente, la possibilità di partecipare pure a distanza, come ormai da consuetudine in questi anni di pandemia, e in tal caso ciò verrà consentito gratuitamente.

Guess what’s back, back again. 😉

📅 Mark your calendars for an all-new, reimagined #MSIgnite! Explore the latest innovations, learn from product experts and partners, level up your skillset, and create connections from around the world.🎉

Learn more 🔗: https://t.co/hHgaEFwzEx pic.twitter.com/FRMnwD9YZd — Microsoft Ignite (@MS_Ignite) July 27, 2022

Al momento, non sono stati forniti dettagli particolari riguardo quali misure saranno adottate per cercare di limitare l’eventuale diffusione dei contagi e quali accorgimenti occorrerà seguire per prendere parte a Ignite.

Trattandosi di un evento per sviluppatori e professionisti del settore IT, sono attesi aggiornamenti sull’evoluzione dei prodotti Windows, Office e Azure.

Per quel che concerne le novità hardware, si dice che saranno annunciate nel corso di un altro evento in autunno. Quest’anno si celebra il decimo anniversario della linea Surface, motivo per cui il colosso di Redmond potrebbe organizzare un lancio in grande stile per introdurre un rinnovamento della gamma.

Da tenere inoltre presente che tra fine settembre e inizio ottobre dovrebbe essere avviata la distribuzione del tanto chiacchierato e atteso Windows 11 22H2.