Microsoft, finta guida per disinstallare Edge e non passare a Chrome

Microsoft ha escogitato un nuovo stratagemma per convincere gli utenti a non abbandonare Edge e passare a Chrome. Ha creato una pagina web ufficiale intitolata “How to uninstall Microsoft Edge”, ma il contenuto è tutt’altro che una guida…

Microsoft crea finta guida per disinstallare Edge e convincere gli utenti a non passare a Chrome

Invece di spiegare come rimuovere il browser, Microsoft coglie l’occasione per elencare tutti i vantaggi di Edge rispetto a Chrome. Menziona funzionalità esclusive come l’integrazione con Copilot e Designer, le schede verticali, l’assistente per lo shopping, la lettura ad alta voce e la VPN integrata.

L’azienda sottolinea che Edge è “l’unico browser con l’esperienza Copilot integrata“, anche se l’unico vantaggio è poter usare Copilot e Designer in una barra laterale senza cambiare scheda. Ricorda anche le funzioni di sicurezza come SmartScreen, il monitoraggio delle password e la modalità bambini (ora deprecata).

Microsoft vanta anche una maggiore efficienza energetica di Edge, che offrirebbe in media 25 minuti di autonomia in più rispetto a Chrome. Tutte belle parole, ma la pagina si chiama “Come disinstallare Microsoft Edge” e non contiene una sola indicazione su come farlo!

Disinstallare Edge? Solo in Europa

La pagina non menziona nemmeno che Edge si può disinstallare solo nell’Unione Europea, che ha costretto Microsoft a dare agli utenti più scelta e flessibilità. Per chi vive fuori dall’UE, l’unica opzione è usare app di terze parti in grado di estirpare Edge dal sistema operativo.

Prima Bing imita Google, ora le finte guide

La scoperta di questa pagina segue le recenti polemiche su Bing che si era travestito da Google per ingannare gli utenti facendogli credere di essere sulla pagina di ricerca di Big G. Dopo le proteste degli utenti, Microsoft ha fatto marcia indietro sul design controverso, ma ora spuntano queste guide fasulle… insomma, è la solita vecchia storia. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.