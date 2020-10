Oggi Microsoft annuncia la disponibilità gratuita di Forms per tutti gli utenti, anche per uso personale. Lo strumento, per chi non ne fosse a conoscenza, permette di creare quiz e sondaggi da sottoporre agli altri: ai membri di un team di lavoro, ai clienti, a un’intera community per un’indagine di mercato o più semplicemente ad amici e familiari.

Forms di Microsoft è ora gratis per tutti gli utenti

Accessibile via applicazione o interfaccia Web, consente di partire da un modello preimpostato oppure di crearne uno ex novo. Di seguito la UI che si apre nel browser desktop, con un layout del tutto simile a quello degli altri strumenti del pacchetto Microsoft 365 e Office.

Una volta avviata la procedura non bisogna far altro che inserire le domande da sottoporre aggiungendo se lo si desidera elementi multimediali come immagino o video.

Completato il processo di creazione, la condivisione del modulo può avvenire tramite link oppure con un codice QR univoco. Considerata l’adozione su larga scala della didattica a distanza che attende gli studenti di tutto il mondo, non fatichiamo a immaginare un impiego di Microsoft Forms anche in questo ambito. La scelta di rendere lo strumento disponibile ora gratuitamente per tutti potrebbe rivelarsi azzeccata.