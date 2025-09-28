Microsoft Foto organizza automaticamente le immagini

Microsoft ha aggiunto funzionalità AI in molte le app preinstallate in Windows 11. La versione 2025.11090.25001.0 o superiore di Microsoft Foto, disponibile per gli iscritti al programma Insider, consente di organizzare automaticamente le immagini. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato l’ultimo aggiornamento opzionale per Windows 10 22H2.

AI per organizzare le immagini

Microsoft Foto è una delle app che sfrutta maggiormente l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale on-device. Ovviamente è necessario utilizzare un Copilot+ PC, ovvero un notebook con processori AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V e Qualcomm Snapdragon X. L’ultima novità si chiama Auto-Categorization.

Microsoft Foto rileva e organizza automaticamente le immagini della raccolta in quattro categorie: screenshot, ricevute, appunti e documenti di identità. La funzionalità AI consente di risparmiare tempo, ridurre la confusione e rendere la raccolta fotografica più facile da navigare.

Le immagini vengono raggruppate automaticamente in cartelle predefinite in base al contenuto. Il modello di intelligenza artificiale può identificare i tipi di documento indipendentemente dalla lingua dell’immagine (ad esempio, un passaporto ungherese verrà inserito nella categoria Identità anche se il testo non è in inglese). Gli utenti possono utilizzare la barra di navigazione sinistra o il campo di ricerca per trovare velocemente le immagini. Ovviamente è possibile spostarle nella categoria corretta in caso di errori.

Microsoft ha inoltre comunicato che la funzionalità Super Resolution, annunciata a fine ottobre 2024, è ora disponibile per tutti i Copilot+ PC con chip AMD, Intel e Qualcomm.

Windows 10 22H2 KB5066198

Nel fine settimana è stato rilasciato l’ultimo aggiornamento opzionale per Windows 10 22H2 (se non viene effettua l’iscrizione al programma ESU).

L’update KB5066198 include solo due bug fix. L’ultimo aggiornamento con le patch di sicurezza verrà distribuito il 14 ottobre.