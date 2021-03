Microsoft Ignite 2021: Teams Connect e altre novità

Microsoft ha presentato durante la conferenza Ignite 2021 molte novità per il mondo del lavoro “ibrido”, in cui l’interazione tra colleghi avviene anche attraverso i servizi cloud. Uno dei più importanti è senza dubbio Teams, per il quale l’azienda di Redmond ha presentato nuove funzionalità che migliorano la collaborazione remota e garantiscono la massima sicurezza delle comunicazioni.

Teams Connect e altre novità

Teams Connect è la nuova funzionalità, attualmente in anteprima privata, che permette all’azienda di collaborazione con clienti, partner e fornitori attraverso canali condivisi. Nello spazio di lavoro condiviso è possibile utilizzare le tradizionali funzionalità di Teams, come chat, meeting e co-authoring dei documenti in tempo reale.

Gli amministratori hanno il controllo completo dei canali condivisi, quindi possono decidere chi può partecipare e a quali dati consentire l’accesso. Teams Connect sarà disponibile per gli abbonati alla suite Microsoft 365 nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i meeting, Microsoft ha introdotto le funzionalità PowerPoint Live e Presenter Mode. La nuova Dynamic View (Vista dinamica) personalizza automaticamente il layout della finestra, posizionando in maniera ottimale i vari elementi. Una nuova vista permette invece di affiancare le immagini provenienti da due schermi. Un’altra novità sono i Teams Intelligent Speaker.

Microsoft ha annunciato inoltre nuove funzionalità per la privacy e la sicurezza. La più importante è il supporto della crittografia end-to-end per le chiamate one-to-one. Verranno introdotti anche i controlli per le riunioni ad invito, la possibilità di disattivare il video e il supporto multigeo per Teams che consente alle aziende di avere un maggiore controllo sulla posizione dei data center utilizzati per conservare i dati. Prossimamente sarà infine disponibile la piattaforma Microsoft Viva.