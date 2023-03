Microsoft introdurrà GPT-4 la prossima settimana: avrà feature video speciali

Nella stessa giornata in cui Azure OpenAI Service riceve ChatGPT grazie agli esperti Microsoft, lo stesso colosso anticipa altre novità per il futuro delle IA e dei modelli di linguaggio. A oggi l’azienda ha introdotto su Bing GPT 3.5 e ChatGPT, ma a breve ciò cambierà. Stando a quanto dichiarato da Microsoft Germany, la tecnologia GPT-4 arriverà la prossima settimana.

Microsoft non si ferma, GPT-4 è in arrivo

Sul sito ufficiale Microsoft è difatti apparso un nuovo banner di invito all’evento “Focus on AI – Digital Kickoff”, confermato dallo stesso CTO Andreas Braun. Egli ha dichiarato, senza alcuna curiosa anticipazione, che GPT-4 arriverà la prossima settimana con modelli multimodali per offrire nuove possibilità anche lato video.

A oggi il pubblico è abituato a divertirsi con soluzioni testuali offerte da ChatGPT, e lo strumento offerto da OpenAI sembra davvero illimitato. L’impressione muterà radicalmente tra pochissimo tempo, stando alle parole di Braun e di Microsoft, se GPT-4 riuscirà davvero a offrire output testuali, audio e video generati dall’IA.

Come se non bastasse, a questa grande notizia si aggiunge la precedente indiscrezione secondo cui OpenAI starebbe lavorando già su un’applicazione ufficiale di ChatGPT per smartphone alimentata dalla medesima tecnologia GPT-4, che dovrebbe infine consentire all’utenza di realizzare video con l’assistenza dell’intelligenza artificiale. Per non parlare della restituzione di output testuali con una rapidità mai vista prima, oltre che più simili ancora alle risposte date dagli esseri umani.

Arriverà anche su Bing?

In attesa della conferenza dedicata proposta dalla realtà di Satya Nadella, resta un dubbio: Braun non ha menzionato Bing Chat o l’arrivo di GPT-4 anche sul motore di ricerca proprietario. Arriverà o no? Considerati gli investimenti importanti di Microsoft sull’intero sistema, con ogni probabilità basteranno pochi mesi di attesa per vedere il lancio della stessa soluzione all’interno di Bing. In tal caso, ci sarà da divertirsi!