Azure OpenAI Service ora include ChatGPT: perché è importante

L’approdo di Copilot AI in Dynamics 365 avvenuto grazie al duro lavoro di Microsoft era solo un assaggio della serie di integrazioni pianificata dal gigante statunitense. Proprio come promesso, ChatGPT arriva su Azure OpenAI Service per consentire a tutti i clienti aziendali di applicare i modelli IA più avanzati al mondo ai servizi da loro offerti.

ChatGPT arriva su Azure OpenAI Service

Potrebbe apparire come una notizia strettamente legata al mondo commerciale e a ciò che avviene dietro le quinte nelle aziende, ma non è così. L’aggiunta di ChatGPT al pacchetto Azure OpenAI Service, seppur momentaneamente in anteprima e non in una versione stabile definitiva, coinvolgerà molte persone anche lato consumer. Difatti, il chatbot dell’organizzazione no-profit di Sam Altman ed Elon Musk avrà molte applicazioni essenziali.

Volete qualche esempio? Ci pensa il vicepresidente aziendale della piattaforma AI di Microsoft, Eric Boyd, a citarne alcuni:

“Ora con ChatGPT in anteprima nel servizio Azure OpenAI, gli sviluppatori possono integrare esperienze personalizzate basate sull’intelligenza artificiale direttamente nelle proprie applicazioni, incluso il miglioramento dei bot esistenti per gestire domande impreviste, ricapitolare le conversazioni del call center per consentire risoluzioni più rapide dell’assistenza clienti, creare un nuovo testo pubblicitario con offerte personalizzate, automatizzazione dell’elaborazione dei reclami e altro ancora.”

Secondo il titano di Redmond, l’aggiunta di ChatGPT al servizio apre una marea di possibilità per i clienti che desiderano integrare l’IA nelle loro attività. La velocizzazione delle operazioni grazie all’intelligenza artificiale con ogni probabilità avverrà entro pochi mesi dall’integrazione, grazie a strumenti avanzati facilmente accessibili resi peraltro molto più intuitivi.

Continua l’espansione di ChatGPT

Microsoft prosegue così nel viaggio verso la diffusione dell’IA in tutti i suoi servizi: in precedenza abbiamo già parlato ripetutamente di GitHub Copilot, Teams Premium e Bing, proposte chiave ora fornite dall’azienda nordamericana. O ancora, ora ChatGPT si trova all’interno di tutti i servizi del pacchetto Dynamics 365, dai reparti vendite alla gestione della catena di approvvigionamento.