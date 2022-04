Microsoft Journal: l'app per prendere appunti con lo stilo

Il Microsoft Store pullula di soluzioni utili per prendere appunti su Windows con eventuali stilo accoppiate al computer, ma non tutte funzionano alla perfezione e soprattutto nessuna di esse è stata sviluppata da Microsoft, nessuna eccetto Journal, una nuova soluzione ideata, per l’appunto, direttamente del colosso di Redmond e lanciata ufficialmente proprio nelle scorse ore.

Microsoft Journal permette di “ragionare con l’inchiostro”

Si tratta di una nuova risorsa scaricabile gratuitamente e direttamente dalla relativa sezione del Microsoft Store, compatibile sia con Windows 10 che con Windows 11 e tramite cui è possibile “ragionare con l’inchiostro”. L’applicazione, infatti, permette di prendere appunti, è progettata per stilo e penne ed è in grado di offrire una deliziosa esperienza d’uso.

Si integra in maniera impeccabile con il sistema operativo e grazie ad essa e quindi possibile scrivere, disegnare e annotare i PDF. Inoltre, supporta i gesti per cancellare le parole o cerchiarle per selezionarle.

Riguardo Journal, Stevie Bathiche, Technical Fellow e leader delle Scienze Applicate di Microsoft, ha dichiarato quanto segue.

Stiamo entrando in un’era di ragionamento assistito da computer, in cui l’intelligenza artificiale accelera i compiti che le persone svolgono e ci rende tutti più produttivi. Journal mostra quanto possa essere potente un’esperienza quando il software anticipa le tue intenzioni. Questo è solo l’inizio.

Da notare che l’applicazione è stata annunciata per la prima volta a febbraio dell’anno corrente come progetto parte del brand Garage, il contenitore di prodotti sperimentali del gruppo di Redmond, per poi diventare un’applicazione Microsoft a tutti gli effetti.