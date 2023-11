Microsoft Loop: il concorrente di Notion è disponibile

Durante l’evento Microsoft Ignite, l’azienda di Redmond ha annunciato la disponibilità di Microsoft Loop, la sua piattaforma di lavoro collaborativo che è stata lanciata nel 2021 e che in precedenza era disponibile in anteprima solo per i titolari di un account Microsoft. Loop è accessibile sia sul desktop (tramite il web e l’applicazione Windows) sia sui dispositivi mobili (iOS e Android).

Naturalmente, la piattaforma integra Copilot, il nuovo assistente AI di Microsoft. Copilot sarà aggiunto anche a Teams e alimenterà Copilot Studio, la nuova applicazione progettata per creare assistenti personalizzati.

Microsoft Loop: il rivale di Notion

Come promemoria, Microsoft Loop è una soluzione che permette di organizzare e gestire diversi progetti in spazi di lavoro collaborativi. All’interno di ogni spazio di lavoro, è possibile creare diverse pagine che contengono le informazioni e i documenti relativi al progetto. Queste pagine – ed è questo che rende Loop simile al suo principale concorrente, Notion – sono estremamente flessibili, in quanto si possono personalizzare con diversi elementi che si integrano tra loro: tabelle, liste di controllo, tracce di avanzamento, titoli, etichette, ecc. Questi elementi consentono di strutturare e visualizzare i dati in modo efficace, oltre a facilitare la comunicazione e il coordinamento tra i membri del team.

Il vantaggio di questi elementi è che possono essere trasformati in componenti del loop. Questi possono essere copiati e incollati su pagine diverse, rimanendo sincronizzati in tempo reale. Così, se una tabella è presente su due pagine, qualsiasi modifica apportata su una si rifletterà automaticamente sull’altra.

E non è tutto: Microsoft Loop può anche integrare file provenienti da altre applicazioni Microsoft come Word, Excel o PowerPoint. È quindi possibile, ad esempio, creare un componente Loop direttamente in un foglio di calcolo Excel. Questa connessione tra i vari strumenti Microsoft è un grande vantaggio della piattaforma rispetto ai suoi concorrenti, in particolare Notion.

Microsoft Loop potenziato dall’intelligenza artificiale grazie a Copilot

Microsoft 365 Copilot, il nuovo assistente AI di Microsoft, è stato il protagonista dell’evento Ignite. Distribuito ad alcune imprese il 1° novembre, questo strumento funziona in tandem con le applicazioni della suite 365. Naturalmente, Microsoft Loop beneficia di questa integrazione.

Ecco come Microsoft 365 Copilot può essere utilizzato in Loop: