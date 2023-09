Microsoft Mesh: riunioni con avatar 3D in Teams

Microsoft Teams è uno dei servizi che ha maggiormente beneficiato del lockdown dovuto alla pandemia COVID-19. L’azienda di Redmond ha quindi sviluppato una nuova esperienza immersiva che simula i meeting in presenza. Microsoft Mesh offre la possibilità di interagire con gli altri attraverso avatar 3D. Sarà disponibile in anteprima pubblica a partire da ottobre.

Microsoft Mesh per PC e Meta Quest

Microsoft Mesh è una soluzione che permette alla forza lavoro distribuita di effettuare riunioni in uno spazio immersivo tridimensionale, come se fossero in presenza. I partecipanti hanno la sensazione di essere fisicamente insieme, grazie all’interazione tra avatar 3D.

Teams consente già di usare gli avatar durante un meeting. Ora queste rappresentazioni digitali possono essere inserite in un ambiente virtuale. L’opzione presente nel menu dell’applicazione permette di trasformare un meeting 2D in un’esperienza 3D. È possibile utilizzare l’avatar esistente o crearne un nuovo, scegliere l’ambiente virtuale e assegnare i posti.

È possibile ascoltare e vedere gli altri partecipanti, usare le reazioni live e condividere lo schermo. L’ambiente virtuale può essere personalizzato tramite un editor, senza scrivere una linea di codice. Gli utenti possono aggiungere gli oggetti e cambiare dimensione o posizione. È comunque disponibile un toolkit che permette agli sviluppatori di apportare modifiche tramite Unity.

Microsoft Mesh sarà inizialmente disponibile su PC e visori Quest di Meta per le aziende con abbonamento Teams Essentials, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3/E5 e Office 365 E1/E3/E5. Gli amministratori IT devono attivare l’app Microsoft Mesh in Teams.