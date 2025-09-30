Microsoft: nuove e utili funzioni in arrivo per Teams ed Edge

Microsoft aggiorna costantemente i suoi software e i suoi servizi con nuove funzionalità con l’intento di fidelizzare gli utenti attuali e, al contempo, di guadagnarne di nuovi, ovviamente. Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore il colosso di Redmond ha condiviso pubblicamente che è in procinto di aggiungere alcune inedite e interessanti funzioni a Teams e Edge che potrebbero centrare in pieno gli obiettivi dell’azienda.

Microsoft: interessanti e utili novità in dirittura d’arrivo per Teams ed Edge

Andando più nel dettaglio, riguardo Teams, Microsoft fa sapere che offrirà una nuova impostazione per gli amministratori IT che, se abilitata, silenzia automaticamente l’altro partecipante durante le riunioni e interrompe il suo feed video non appena qualcuno inizia a registrare. Il partecipante riceverà pertanto un prompt per acconsentire esplicitamente ai fini della registrazione. Il rilascio è previsto per novembre su Windows e macOS.

Sempre relativamente a Teams e sempre a partire da novembre, sarà altresì possibile usare le emoji nei nomi delle sezioni per chat ed elenchi di canali.

Per quel che concerne, invece, Edge, l’azienda di Redmond fa sapere che otterrà la possibilità di rilevare e revocare automaticamente le autorizzazioni per le estensioni sideloaded dannose. I criteri in base a cui il browser definisce un’estensione dannosa non sono attualmente chiari. In passato si è visto come le estensioni popolari a volte vengono modificate per distribuire spyware e malware, ma la nuova funzione si rivolgerà solo alle estensioni sideloaded. Anche in tal caso si tratta di una novità che verrà implementata a novembre.