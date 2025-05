Microsoft, i nuovi PC Copilot+ sono più veloci dei Mac

Microsoft continua la sua campagna di seduzione per i suoi PC Copilot+ con chip Qualcomm o AMD. L’obiettivo è sfidare direttamente i MacBook di Apple, che da tempo utilizzano chip ARM e si sono imposti per prestazioni elevate e lunga durata della batteria.

Tradizionalmente, i PC Windows basati su ARM sono stati visti come meno potenti, più lenti e con meno compatibilità rispetto ai modelli Intel/AMD tradizionali o ai MacBook. Ma ora Microsoft vuole cambiare questa percezione. I nuovi PC Copilot+ sono molto più veloci, efficienti nei consumi e dotati di funzionalità AI integrate. Tradotto: ora possono competere alla pari con i MacBook.

I PC Copilot+ di Microsoft sono migliori dei Mac?

In una pubblicità rivolta ai telefoni cellulari, Microsoft afferma che i suoi PC Copilot sono “più veloci di un Mac“. In altre parole, Microsoft utilizza i dati di un anno fa per affermare che questi computer sono più veloci di un MacBook Air dotato di chip M3.. Sostiene inoltre che i modelli top di gamma possono superare alcuni MacBook Air M4 più recenti.

Gli ultimi PC Copilot+ sono davvero più veloci di un Mac? Vale la pena notare che il confronto si basa essenzialmente su un benchmark Cinebench. Che quindi prende in considerazione solo alcune delle metriche relative alle prestazioni. Non viene detto nulla nemmeno sulla durata della batteria, il che mette ancora più in prospettiva il vantaggio comparativo proposto da Microsoft. Va notato, tuttavia, che i PC dotati di chip ARM stanno gradualmente recuperando terreno rispetto ai Mac con chip Apple Silicon.

Microsoft mostra i muscoli, ma non basta

Per fare queste affermazioni, Microsoft si basa su test condotti su benchmark come il Lenovo Yoga Clim 7x (Snapdragon X Elite) e l’HP OmniBook Ultra 14 con chip AMD Ryzen AI 9 HX 375. Per il momento, i chip M4 di Apple restano molto competitivi, soprattutto in termini di prestazioni per watt. Questo significa che riescono a garantire elevate performance mantenendo un consumo energetico molto basso, un fattore che si traduce in una durata della batteria superiore rispetto a quella dei PC Windows, almeno per ora.