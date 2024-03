Microsoft Ocean Plastic Mouse: 20% di sconto su Amazon

Il Microsoft Ocean Plastic Mouse è stato completamente realizzato con materiali sostenibili. Una vera innovazione che fa bene al portafoglio, perché costa poco, ma anche all’ambiente. Acquistalo oggi stesso in offerta a soli 22,39 euro, invece di 27,90 euro, su Amazon.

Grazie a questa promozione non solo risparmi, ma ti assicuri un ottimo mouse da utilizzare a casa e in viaggio. Inoltre, grazie alla tua iscrizione a Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Microsoft Ocean Plastic Mouse: sostenibile e preciso

Il Microsoft Ocean Plastic Mouse non solo è sostenibile ed economico, ma è anche molto preciso. Grazie alla tecnologia wireless puoi utilizzarlo in totale libertà connettendolo tramite Bluetooth 5.0. Con una sola batteria hai fino a 12 mesi di autonomia.

La forma ergonomica garantisce un comfort maggiore nell’utilizzo. Inoltre, la rotellina di scorrimento dedicata aumenta la praticità nell’esplorare documenti, siti web e altro.

Acquistalo adesso a soli 22,39 euro, invece di 27,90 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.