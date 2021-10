Bisogna armarsi di pazienza e cercarle bene, ma le pagine ufficiali di Office 2021 sono online. Non è difficile immaginare perché Microsoft abbia scelto di non metterle bene in evidenza sulla homepage, nemmeno nel giorno del lancio (avvenuto ieri, in concomitanza con quello di Windows 11): la volontà è quella di promuovere il più possibile la formula di abbonamento a 365, a discapito delle licenze perpetue che consentono all'utente di affrontare una sola volta la spesa, disponendo poi del software per sempre e senza più mettere mano al portafogli.

Microsoft rilascia Office 2021, senza far rumore

Ad ogni modo, c'è chi ancora legittimamente preferisce questa modalità per poter accedere a programmi come Word, Excel e PowerPoint: a loro sono indirizzati i pacchetti Home & Student 2021 (149 euro, per uso non commerciale) e Home & Business 2021 (299 euro, Outlook incluso) che danno diritto all'installazione di una sola copia su un solo computer, con supporto garantito per Windows e macOS.

Non è da escludere sia l'ultima versione di questo tipo. Con tutta probabilità, il gruppo di Redmond raccoglierà i feedback e analizzerà i numeri relativi alla sua diffusione, tirando le somme per poi stabilire il da farsi: replicare tra qualche anno con il rilascio di un ulteriore aggiornamento oppure lasciar perdere, destinando ogni sforzo e ogni risorsa al perfezionamento della già citata offerte 365 basata sul cloud di Azure e costantemente arricchita dall'introduzione di funzionalità inedite. Gli interessati all'acquisto di una licenza per Office 2021 possono trovare le due edizioni ai link seguenti.