Microsoft-Oracle, stretta di mano per il cloud

La partnership annunciata da Microsoft e Oracle andrà a concretizzarsi nel territorio cloud, con l’obiettivo di permettere ai clienti che già si affidano alle infrastrutture delle due realtà di migrare e gestire i carichi di lavoro su Azure e Oracle Cloud. Prevista l’interconnessione dei rispettivi servizi, a partire dalle Analytics e le funzionalità di intelligenza artificiale, senza ovviamente dimenticare i database.

Una stretta di mano che va a interessare l’utenza business ed enterprise, da qui in avanti in grado di gestire una parte del proprio carico di lavoro su una piattaforma e una parte sull’altra. La parola d’ordine è interoperabilità, nel nome dell’automatizzazione e dell’ottimizzazione delle attività. Così Scott Guthrie, Executive Vice President della divisione Cloud e AI di Microsoft, ha commentato la stretta di mano.

In quanto fornitori cloud di prima scelta per le grandi aziende, la nostra principale preoccupazione è sempre stata quella di aiutare i nostri clienti a realizzare un percorso di trasformazione digitale. Data l’eccellenza di Oracle nel mercato enterprise, questa alleanza rappresenta per noi la scelta più naturale: una collaborazione che ci permetterà di aiutare i nostri rispettivi clienti ad accelerare la migrazione delle loro applicazioni e dei loro database nel cloud pubblico.