Microsoft Pluton non è attivo nei notebook Lenovo

Lenovo ha annunciato al CES 2022 di Las Vegas i primi notebook con processore Microsoft Pluton. Il produttore cinese ha voluto tranquillizzare gli utenti, specificando che il chip di sicurezza non è attivo nei ThinkPad con CPU AMD Ryzen 6000 Mobile. Inoltre è possibile installare una distribuzione Linux.

Pluton può essere disattivato

Da molti anni sulle schede madri è presente un chip TPM (Trusted Platform Module), in cui sono conservati alcuni dati importanti, come le chiavi crittografiche. I cybercriminali più esperti hanno trovato il modo di intercettare le comunicazioni tra TPM e CPU, quindi Microsoft ha sviluppato Pluton, un chip di sicurezza integrato direttamente nei processori Ryzen 6000 Mobile.

In seguito all'annuncio delle CPU da parte di AMD e dei primi notebook da parte di Lenovo, diversi utenti hanno manifestato il loro dissenso sulla decisione del produttore cinese. Il chip è stato progettato per offrire una maggiore sicurezza su Windows 11, ma non impedisce l'installazione di una distribuzione Linux. Lenovo ha inoltre specificato che non è attivo nei ThinkPad del 2022 con CPU Ryzen 6000 Mobile, ovvero nei modelli Z13, Z16, T14, T16, T14s, P16s e X13.

Sia gli utenti che i produttori di computer sono liberi di attivarlo o meno. Un portavoce di Microsoft ha aggiunto che Pluton non verifica la firma del bootloader. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con AMD, Intel e Qualcomm. Intel ha tuttavia dichiarato che i recenti processori Alder Lake includono la Platform Trust Technology con funzionalità simili a Pluton e TPM 2.0.