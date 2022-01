CES 2022: Microsoft Pluton nei processori Ryzen 6000

AMD ha annunciato al CES 2022 di Las Vegas i processori Ryzen 6000 Mobile. Oltre a vari miglioramenti prestazionali rispetto ai precedenti Ryzen 5000 Mobile, l'azienda californiana ha introdotto una novità esclusiva. Le nuove CPU integrano Microsoft Pluton, un processore che protegge varie informazioni sensibili in abbinamento a Windows 11. I primi notebook compatibili sono i Lenovo ThinkPad Z13 e Z16.

Microsoft Pluton nei Ryzen 6000 Mobile

Microsoft Pluton era stato annunciato a novembre 2020. L'azienda di Redmond aveva sviluppato la tecnologia di sicurezza “chip-to-cloud” insieme ad Intel, AMD e Qualcomm, ma dopo oltre un anno è stata implementata solo nei Ryzen 6000 Mobile (non è presente nei nuovi Intel Core di dodicesima generazione).

Pluton è l'evoluzione del chip TPM (Trusted Platform Module), saldato sulla scheda madre e supportato da alcune funzionalità di Windows, come Windows Hello e BitLocker. Sfruttando tecniche sofisticate, i cybercriminali potrebbero intercettare i dati che viaggiano sul bus di collegamento tra CPU e TPM. Pluton elimina questo punto debole perché è integrato direttamente nei Ryzen 6000 Mobile.

In Pluton sono memorizzati diversi dati sensibili, come le chiavi crittografiche. Nessuno di essi può essere letto tramite attacco malware o accesso fisico al dispositivo. Il firmware del processore viene aggiornato tramite Windows Update. Pluton può essere configurato per emulare il chip TPM 2.0 in Windows 11. In questo caso, l'utente può utilizzarlo per proteggere le credenziali di Windows Hello da eventuali attacchi informatici, come avviene nei Lenovo ThinkPad Z13 e Z16.