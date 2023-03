Microsoft porta le IA nel servizio clienti con Dynamics 365 Copilot

La rivoluzione lanciata da Microsoft su Bing e su browser Edge è solo l’inizio, e lo conferma la stessa società di Satya Nadella. In poche settimane essa ha avviato l’implementazione di ChatGPT, il popolare chatbot di OpenAI, in quasi tutti i suoi servizi, compreso il pacchetto Office. Il successo del servizio è innegabile, ma non è l’unico potenziato da intelligenza artificiale offerto da Microsoft.

A Redmond è infatti cominciata la fase di diffusione di Microsoft Dynamics 365 Copilot, un vero e proprio “copilota” che porta l’ultima generazione delle IA nel mondo business, nativamente nelle applicazioni CRM ed ERP.

Microsoft spinge sulle IA con Dynamics 365 Copilot

Dynamics 365 Sales e Viva Sales saranno i servizi chiave che trarranno vantaggio dalla possibilità di sfruttare e-mail generate dall’intelligenza artificiale, disponibili a partire dal 15 marzo assieme a una serie di miglioramenti aggiuntivi per le caselle di posta elettronica, comprese opzioni di personalizzazione ad hoc.

Come illustrato da Microsoft, Copilot aiuterà i venditori a ridurre drasticamente il tempo dedicato alle attività d’ufficio, perfezionando al contempo l’assistenza clienti grazie a risposte contestuali alle domande sia in chat che in posta elettronica. In breve, l’intelligenza artificiale analizzerà i casi specifici, lo storico delle attività e dei rapporti con determinati clienti, e offrirà un servizio eccellente a ciascuno di essi a seconda delle loro necessità e del loro approccio all’azienda.

Microsoft spera che l’integrazione dell’IA possa aiutare i suoi clienti a costruire un’attività più redditizia, risparmiando tempo e denaro. Altre aree che riceveranno a breve il trattamento AI includono Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Business Central e Supply Chain Management.

La lista d’attesa è ora aperta ai clienti come parte dell’anteprima limitata e, sebbene una versione completa sia probabilmente lontana, questo annuncio specifico anticipa a tutti l’orizzonte che Microsoft vuole raggiungere, ovvero un portfolio di servizi aziendali potenziato direttamente dalle IA.