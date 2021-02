Microsoft presenta la Cybersecurity Experience

Microsoft Italia ha presentato la nuova Cybersecurity Experience, uno spazio dedicato alla sicurezza informatica che si trova all’interno del Microsoft Technology Center della Microsoft House di Milano. L’iniziativa è parte del piano quinquennale Ambizione Italia #DigitalRestart, con il quale l’azienda di Redmond investirà 1,5 miliardi di dollari nel nostro paese.

Cybersecurity Experience per aziende e professionisti

Gli obiettivi principali della Cybersecurity Experience è fornire informazioni sulle minacce informatiche alle grandi aziende, alle PMI e alle Pubblica Amministrazione, mostrare gli strumenti di protezione disponibili ed evidenziare il valore del cloud computing a supporto della “cyber resilienza”.

Secondo Microsoft, la sicurezza informatica è uno degli aspetti prioritari della trasformazione digitale del paese. Gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati, quindi le aziende private e pubbliche devono avere le competenze e le tecnologie necessarie per bloccare le minacce e garantire la continuità dei servizi.

Furto di credenziali, phishing e ransomware sono in costante aumento, ma le aziende italiane hanno investito poco nella cybersecurity. Il 19% delle grandi imprese ha ridotto il budget dedicato alla sicurezza informatica e solo il 40% lo ha aumentato, mentre solo il 22% delle PMI ha previsto investimenti in sicurezza per il 2021.

Grazie alla nuova Cybersecurity Experience, aziende e professionisti potranno vivere in prima persona l’esperienza di un cyber attacco, tramite una dimostrazione interattiva e personalizzabile. Microsoft permetterà di conoscere l’esito di determinati tipi di attacco mediante simulazioni e illustrerà l’importanza dell’intelligenza artificiale per l’individuazione di eventuali vulnerabilità.

Andrea Cardillo, Direttore del Microsoft Technology Center di Microsoft Italia, ha dichiarato: