Microsoft presenta il Surface Go con LTE Advanced

La buona accoglienza riservata al Surface Go introdotto sul mercato nei mesi scorsi ha spinto il gruppo di Redmond a dotare il dispositivo di connettività LTE: è così nato il Microsoft Surface Go for Business con LTE Advanced, già disponibile in pre-ordine in alcuni paesi e atteso anche in Italia a partire dalla prossima settimana.

Microsoft Surface Go for Business con LTE Advanced

Un device indirizzato ai cosiddetti Firstline Workers, per il Modern Workplace, come sottolinea Microsoft nella sua presentazione. Mira dunque a coloro che necessitano del giusto equilibrio tra performance, portabilità e connettività. Il valore aggiunto rispetto all’edizione già in commercio è ovviamente costituito dal modulo LTE Advanced per agganciare i network mobile, così da poter gestire ogni operazione inerente la propria attività anche in movimento, senza l’obbligo di doversi affidare a reti WiFi potenzialmente non sicure oppure a connessioni tethering caratterizzate da velocità spesso al di sotto delle aspettative.

Poter contare sulla connettività LTE Advanced consente inoltre agli amministratori IT aziendali, in caso di necessità, di distribuire a tutti i dipendenti e collaboratori un update importante. Tra coloro che hanno già scelto di impiegare il nuovo Surface Go con Windows 10 e LTE per il loro lavoro quotidiano, stando a quanto si legge sul blog ufficiale di Microsoft, ci sono Goldcorp, John Holland, Mashreq Bank e New York City Administration for Children’s Services.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Surface Go for Business con LTE Advanced è da oggi in pre-ordine, anche in Italia nella versione Business. Il prezzo è fissato in di 749,00 euro per l’edizione destinata al pubblico consumer e in 799,00 euro per i clienti aziendali. Il nostro è tra i paesi che lo accoglieranno fin dalla prossima settimana, più precisamente a partire dal 22 novembre. Lo si potrà ordinare direttamente dallo store di Microsoft, anche se nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo ancora non risulta disponibile.

Per quanto concerne le specifiche, nulla cambia rispetto al Surface Go già visto sul mercato: display PixelSense da 10 pollici con risoluzione 1800×1200 pixel (217 ppi), processore Intel Pentium Gold 4415Y con scheda video Intel HD Graphics 615, 4 o 8 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna per lo storage, modulo WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a cui va ad aggiungersi quello LTE Advanced, Bluetooth 4.1, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, slot Surface Connect, lettore di schede microSDX, fotocamera anteriore da 5 megapixel compatibile con Windows Hello, sensore posteriore da 8 megapixel, microfono, altoparlanti stereo da 2 W con Dolby Audio Premium e batteria che garantisce fino a 9 ore di autonomia (riproduzione video) con una singola ricarica. Il tutto in dimensioni pari a 245x175x8,3 mm e con un peso che si attesta a 522 grammi.