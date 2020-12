Microsoft, riaperta una vulnerabilità già corretta

Lo scorso mese di giugno, Microsoft aveva rilasciato un bollettino di sicurezza indicando la correzione di un bug “zero day” scoperto da Kaspersky. Il problema era insito nel browser Internet Explorer e con il rilascio della patch il tutto sembrava definitivamente risolto ed archiviato. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto.

The original issue was an arbitrary pointer dereference which allowed the attacker to control the src and dest pointers to a memcpy. The "fix" simply changed the pointers to offsets, which still allows control of the args to the memcpy.

— Maddie Stone (@maddiestone) December 23, 2020