Microsoft: scovate due nuove gravi falle su Linux

I ricercatori di Microsoft hanno comunicato di aver scovato due gravi vulnerabilità in networkd-dispatcher, un servizio impiegato su Linux che si occupa di sorvegliare i cambi di stato della rete ed eseguire gli script appropriati, le quali possono essere sfruttate da un utente o da un’applicazione malevola per effettuare un’escalation dei privilegi sino a root.

Andando più nel dettaglio, le vulnerabilità, etichettate come CVE-2022-29799 e CVE-2022-29800 e indicante entrambe con il “nomignolo” di Nimbuspwn, permettono di aumentare i propri privilegi, aprendo le porte all’esecuzione di attività dannose e alla distribuzione di malware.

Al riguardo, Jonathan Bad Or del Microsoft 365 Research Team ha affermato quanto segue.

Il crescente numero di vulnerabilità negli ambienti Linux enfatizza la necessità di un forte monitoraggio del sistema operativo della piattaforma e dei suoi componenti. […] Inoltre, le vulnerabilità Nimbuspwn potrebbero potenzialmente essere sfruttate come vettore per l’accesso root da minacce più sofisticate, come malware o ransomware, per ottenere un maggiore impatto sui dispositivi vulnerabili.