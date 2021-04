Inizio di giornata difficile per alcuni dei più importanti servizi Microsoft, colpiti da un down che ha messo fuori uso le piattaforme più note del gruppo. È stato avvertito soprattutto negli Stati Uniti. Come testimoniano le segnalazioni raccolte dal sito Downdetector, i problemi si sono manifestati quando da noi era da poco trascorsa la mezzanotte (pomeriggio o tardo pomeriggio negli USA) e per circa un paio d’ore.

Interessati tra gli altri Teams, gli strumenti per la produttività del pacchetto 365, il motore di ricerca Bing, lo storage di OneDrive, le comunicazioni di Skype, la posta elettronica di Outlook, il gaming di Xbox Live e più in generale tutta l’infrastruttura cloud di Azure. Risultata irraggiungibile anche la homepage della società.

We’ve successfully resolved the issue that was causing residual impact for SharePoint Online and we’ve confirmed that all Microsoft 365 services have returned to a healthy state. Additional details can be found via MO248163.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 2, 2021