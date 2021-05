Microsoft Skilling Week: competenze digitali

Dopo aver organizzato il primo Microsoft Skilling Day a fine marzo, l’azienda di Redmond ha annunciato ora la Microsoft Skilling Week, una “maratona” di webinar gratuiti che si svolgeranno online dal 10 al 14 maggio. L’obiettivo è promuovere la diffusione delle competenze digitali più richieste dal mercato del lavoro.

Skilling Week: corsi per giovani e professionisti

La Skilling Week è parte del piano Ambizione Italia #DigitalRestart che prevede il miglioramento delle competenze digitali mediante training e percorsi di aggiornamento per giovani e professionisti già affermati. Finora è stato già formato un milione di persone e l’obiettivo è raggiungere i tre milioni entro il 2023. Microsoft Italia evidenzia che, secondo Unioncamere, “nel 2024 serviranno 1,5 milioni di specialisti ICT, mentre nei prossimi 5 anni 2,7 milioni di posti di lavoro richiederanno nuove competenze, di cui oltre il 50% saranno skills digitali“.

Lo scopo della Skilling Week è quindi consentire a neo diplomati, neo laureati e professionisti di accedere ad una serie di contenuti, informazioni su percorsi di formazione per aggiornare le proprie competenze e sessioni per approfondire l’uso di soluzioni Microsoft per le aziende, come Teams, PowerApps e Azure.

I webinar online gratuiti, organizzati insieme a vari partner, copriranno numerosi argomenti, tra cui intelligenza artificiale, data analysis, sviluppo di app, cloud, cybersecurity, CRM e ERP. Il programma completo è disponibile sul sito dedicato, sul quale sono pubblicati i link per l’iscrizione.