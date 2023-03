Microsoft sta regalando chiavette USB agli utenti

A inizio mese, Microsoft ha inaugurato il canale Canary per gli utenti Windows Insider, attraverso il quale gli iscritti possono ricevere le ultimissime novità aggiunte a Windows 11 che sono ancora in fase di sviluppo. Molti tester, però, si sono lamentati che le loro installazioni Dev del sistema operativo sono state aggiornate al nuovo canale senza che gli venisse chiesto nulla e senza possibilità di modifica. Alla luce di ciò, il colosso di Redmond ha deciso di scusarsi e di porre rimedio regalando loro una speciale chiavetta USB.

Microsoft: chiavette USB per riportare Windows 11 al canale Dev

A tutti gli iscritti al programma Insider che stanno attivamente usando Windows 11 con la configurazione in questione, infatti, Microsoft sta inviando un’email in cui è presente un codice personale per richiedere gratuitamente una pendrive.

Il codice ricevuto deve essere inserito in questa pagina e dopo aver immesso anche i propri dati gli utenti possono ricevere direttamente a casa una chiavetta USB che consente di reinstallare Windows riportandolo al canale Dev.

La decisione è stata infatti presa per venire incontro ai tester e consentire loro una semplice reinstallazione della relase Dev qualora volessero abbandonare il nuovo canale Canary.

Microsoft ha precisato che le chiavette saranno inviate sulla base del principio “first come, first served”. Non viene specificato il numero di pendrive disponibili, ma potrebbero non essere sufficienti per tutti.

Ricordiamo che Windows Insider è un’iniziativa lanciata da Microsoft che permette agli utenti di testare in anteprima le versioni di Windows e offrire un feedback all’azienda per migliorare il sistema operativo prima della diffusione su larga scala. Diversamente dagli update disponibili per tutti, quelli destinati agli iscritti al programma Insider sono potenzialmente instabili e vengono rilasciati tramite Windows Update in maniera molto più frequente del normale.

