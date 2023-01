Microsoft: stop ai componenti aggiuntivi di Excel online

Che Excel e le macro nei documenti fossero spesso utilizzati come veicolo per agenti malevoli non è di certo una novità. La decisione drastica di Microsoft a tal proposito però, risulta per certi versi sorprendente.

Il colosso tecnologico infatti, ha deciso di dire basta ai componenti aggiuntivi di Excel online a partire da marzo 2023. Questa scelta, dati alla mano, risulta comunque alquanto saggia. Secondo il rapporto Wolf Security Threat Insights di HP, per quanto riguarda il quarto trimestre del 2021, ha evidenziato un aumento del 588% degli attacchi tali componenti aggiuntivi rispetto al trimestre precedente dell’anno.

Nonostante l’utilizzo sempre più diffuso di antivirus ad alta efficacia, questo fenomeno risulta dunque a dir poco preoccupante. Ultimo segnale in tal senso è stato un recente dropper individuato sul Dark Web che, a quanto pare, consentirebbe anche agli hacker meno esperti di organizzare campagne malware efficaci.

A rendere i componenti aggiuntivi di Excel particolarmente adatti alla diffusione dei malware vi è il fatto che questi vengono attivati anche senza il consenso dell’utente (come avviene con i corrispettivi componenti Word). Tutto ciò rende molto più comodo il loro utilizzo da parte dei cybercriminali.

I componenti aggiuntivi di Excel di sono troppo pericolosi: Microsoft dice basta

Microsoft prevede di bloccare i componenti aggiuntivi su tutte le piattaforme desktop e cloud di Office a partire da marzo 2023.

Va comunque considerato che, i componenti scaricati in locale (attraverso il menu Inserisci – Componenti aggiuntivi – Ottieni componenti aggiuntivi) non sono in nessun modo coinvolti da tale iniziativa.

D’altro canto, a prescindere dalle disavventure dei componenti di Excel, al giorno d’oggi non basta più la prudenza per evitare infezioni e attacchi anche più complessi.

Una suite di sicurezza completa come Norton 360 Premium, va oltre al classico antivirus, fornendo anche strumenti avanzati come una VPN e un password manager, strumenti ideali nel contesto della protezione digitale, anche per quanto riguarda la tutela della privacy.

E i costi? Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere Norton 360 Premium con il 45% di sconto: ciò si traduce in appena 59,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.