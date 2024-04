Microsoft Store: ora il download delle app è più facile

Microsoft ha introdotto una novità che rende l’installazione delle applicazioni su Windows più semplice e intuitiva. Gli installer leggeri “undocked” sostituiscono il vecchio metodo a più fasi, eliminando la necessità di passare dall’applicazione del Microsoft Store per completare l’installazione.

In precedenza, per installare un’applicazione dal Microsoft Store online, gli utenti dovevano seguire un processo contorto che richiedeva diversi clic e il passaggio da una finestra all’altra. Dopo aver selezionato “Installa” da un elenco, era necessario fare clic su un “deep link” per aprire l’applicazione del Microsoft Store e poi cliccare nuovamente su “Installa” per avviare il download. Questo processo è stato ora sostituito da un’esperienza web-nativa molto più fluida.

Due semplici clic per installare un’applicazione

Con i nuovi programmi di installazione semplificati, facendo clic su “Installa” in un elenco dello Store, è possibile salvare direttamente sul PC l’eseguibile del programma di installazione dell’applicazione. Una volta scaricato, basta eseguire questo file di installazione per completare l’installazione, senza dover aprire l’applicazione completa dal Microsoft Store. I numerosi clic e i cambi di finestra si riducono a due semplici pressioni.

I vantaggi degli installer undocked

Rudy Huyn, Principal Cloud Architect di Microsoft, ha evidenziato i diversi vantaggi offerti dai nuovi installer undocked rispetto al metodo precedente:

Si avviano molto più rapidamente dell’applicazione completa del Microsoft Store.

Rimangono aggiornati con il supporto per tutti i tipi di applicazioni, anche se l’applicazione Microsoft Store non è stata aggiornata.

Funzionano anche se l’applicazione Microsoft Store viene disinstallata.

Permettono di installare più applicazioni in parallelo.

Durante i primi test, i nuovi installer leggeri hanno già dimostrato la loro efficacia. Huyn ha rivelato che il numero di installazioni di applicazioni dal Web è aumentato del 12%, mentre il numero di applicazioni installate e avviate dagli utenti è cresciuto del 54%.

Questi nuovi programmi di installazione rappresentano un passo avanti significativo per l’utente medio di Windows, offrendo un modo più semplice e intuitivo di ottenere applicazioni e giochi dal negozio digitale di Microsoft, senza la necessità di essere indirizzati all’applicazione Microsoft Store.