Microsoft terrà summit sulla sicurezza con CrowdStrike a settembre

In seguito all’aggiornamento problematico rilasciato da CrowdStrike all’inizio di luglio, che ha causato il mancato avvio di milioni di PC Windows, Microsoft ha annunciato l’organizzazione di un evento speciale dedicato alla sicurezza. L’incidente ha avuto conseguenze di vasta portata, causando ritardi nei voli, interruzioni dei servizi bancari, medici e di emergenza in tutto il mondo.

Windows Endpoint Security Ecosystem Summit: una risposta all’incidente di CrowdStrike

L’evento, denominato Windows Endpoint Security Ecosystem Summit, si terrà martedì 10 settembre presso la sede di Microsoft a Redmond, Washington. Curiosamente, la data coincide con il tradizionale Patch Tuesday, il giorno in cui Microsoft rilascia gli aggiornamenti mensili per Windows. CrowdStrike, insieme ad altri partner chiave non specificati, parteciperà al summit per discutere di come migliorare la sicurezza dei PC e l’infrastruttura per i clienti.

Obiettivi del summit: sicurezza, resilienza e collaborazione

In base a quanto dichiarato da Microsoft in un post sul blog ufficiale di Windows, lo scopo principale di questo summit sulla sicurezza è comprendere come Microsoft e i suoi partner, tra cui CrowdStrike, possano migliorare le pratiche di sicurezza e distribuzione degli aggiornamenti, progettare sistemi più resilienti e collaborare in modo più efficace, al fine di servire al meglio i clienti.

L’incidente causato all’inizio di luglio dall’aggiornamento difettoso di CrowdStrike, menzionato da Microsoft nel post, sembra quindi essere l’evento scatenante che ha portato l’azienda ad organizzare questo summit esstivo sulla sicurezza, coinvolgendo i suoi partner chiave.

Rassicurare i clienti e coinvolgere i gruppi governativi

Organizzando questo evento, Microsoft mira probabilmente a rassicurare i suoi numerosi clienti sulla sua consapevolezza dei problemi emersi dall’incidente di CrowdStrike e sul suo impegno per prevenire il ripetersi di tali problemi in futuro. Oltre ai partner del settore, Microsoft intende invitare anche membri di gruppi governativi non specificati per informarli sui piani volti a migliorare la sicurezza online.

Sebbene i dettagli sui partecipanti e sul programma del summit non siano ancora stati rivelati, Microsoft prevede di condividere aggiornamenti sulle discussioni tenute durante l’evento. Non è chiaro se la stampa sarà invitata a partecipare.