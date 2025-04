Apple Watch avrà funzioni AI tramite iPhone

Quali sono i cambiamenti che attendono Apple Watch in futuro, in special modo dopo l’avvento di Apple Intelligence? Secondo un nuovo report diffuso da Bloomberg nelle corse ore, lo smartwatch della “mela morsicata” non sfrutterà l’intelligenza artificiale, ma si limiterà a proporre i risultati elaborati da altro dispositivo.

Apple Watch: funzioni AI grazie ad iPhone

Questo, però, non sta assolutamente a significare che per l’orologio smart di Apple non siano attesi interessanti miglioramenti. Infatti, andando maggiormente in dettaglio, anche se Apple Watch non supporterà direttamente Apple Intelligence, watchOS 12 beneficerà di alcune funzionalità AI tramite iPhone. Si pensi, ad esempio, ai riassunti delle notifiche e alla tanto chiacchierata e bramata revisione di Siri.

Oltre a ciò, per watchOS 12 sono attesi cambiamenti in fatto di design: la prossima versione del sistema operativo per Apple Watch potrebbe risultare molto simile a visionOS, il sistema operativo di Apple Vision Pro, sulla falsariga di iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16, con alcuni elementi che potrebbero richiamare quella grafica, con menu e icone più moderni, dotati di una percentuale di trasparenza e per di più fluttuanti.

A livello hardware, poi, i futuri Apple Watch dovrebbero essere soggetti a modifiche minime, almeno nell’immediato, il che impedirebbe di sfruttare Apple Intelligence in locale, appunto. Sembrerebbe che il gruppo capitanato da Tim Cook stia esplorando soluzioni di design alternative, come una costruzione interamente in vetro e una economica in plastica o di un materiale simile, ma si tratta ancora di una fase di esplorazione che difficilmente andrà a concretizzarsi nel Bree termine.